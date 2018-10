Alternativen zur Werbe-Logik: Weniger Bevormundung

Ein soziales Netzwerk, das nicht durch Werbung finanziert wäre, dürfte sich in vielerlei Hinsicht vom Status quo unterscheiden. Das fängt schon beim Datenschutz an. Ohne personalisierte Werbung würde der größte Treiber für exzessives Tracking der Nutzer wegfallen. Es wäre dann vielleicht nicht mehr notwendig, sich als Nutzer mühsam durch kryptische Privatsphäre-Einstellungen klicken zu müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Datenschutzfreundliche Standardeinstellungen hätten bessere Chancen sich durchzusetzen. Denn für die Verbesserung des Dienstes würden an vielen Stellen bereits anonymisierte Datenerhebungen reichen.

Derzeit bevormundet der Newsfeed-Algorithmus von Facebook seine Nutzer, indem er bevorzugt Inhalte anzeigt, von denen die Plattform meint, dass sie uns interessieren. Doch wie sähe unser Newsfeed eigentlich aus, wenn wir selbst entscheiden könnten, was wir sehen wollen – und was nicht? Manch einer will vielleicht gar nicht, dass alte Kontakte herunter gerankt werden, nur weil man mit ihnen selten interagiert. Wenn ein Mensch im Urlaub verstärkt auf seichte Kost wie Sport und Promi-News klickt heißt das noch lange nicht, dass er auch nach der Auszeit schwere Kost meiden will. Nur weil ein politischer Konflikt weniger öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, heißt das noch lange nicht, dass er mich nicht trotzdem interessiert. Gar nicht so wenige Nutzer wünschen sich übrigens gar keine neuen intelligenten Filter-Algorithmen sondern die ganz altmodische chronologische Anzeige aller abonnierten Posts zurück. Ohne werbefinanziertes Modell gäbe es keinen triftigen Grund, warum die Nutzer ihre Filter nicht individuell bestimmen können sollten.

So gerne wir das Smartphone auch nutzen – auf nervige Benachrichtigungen und Apps mit eingebautem Sucht-Faktor würde so mancher gerne verzichten. Was würde eigentlich gegen ein Design sozialer Netzwerke sprechen, das uns dazu animiert, eine Plattform effizienter zu nutzen, statt möglichst viel Zeit damit zu vertrödeln? Wer einen Hang zur Prokrastination hat, könnte sich einen Filter gegen Ablenkungen einstellen (z. B. keine lustigen Tiervideos und Serien-Tipps mehr). Wer sich abgewöhnen möchte, den Account ständig zu checken, kann eine Zeitschaltung einrichten, die den Zugriff erst nach Feierabend erlaubt. Was spricht eigentlich dagegen anzuzeigen, wie viel Zeit ich heute schon auf der Plattform verbracht habe? Und warum muss man nach Einrichtung eines neuen Accounts erst einmal dutzende nervige Benachrichtigungen abstellen? Technisch wären solche Umstellungen kein Problem. Seine Nutzer dazu zu animieren, ihre Aufmerksamkeit lieber anderen Dingen zuzuwenden, passt nur leider überhaupt nicht zum werbefinanzierten Geschäftsmodell von Facebook.

Facebook hat ein strukturelles Problem

Das Gedankenexperiment macht vor allem eines deutlich: Viele Probleme werbefinanzierter Plattformen liegen zumindest zum Teil auch im Geschäftsmodell begründet. Facebook wird niemals das bestmögliche soziale Netzwerk sein, das die Menschheit verdient hätte. Das Ziel der Gewinnmaximierung steht im Konflikt zu wesentlichen Interessen der Nutzer. Zwar ist richtig, dass jeder Nutzer die Wahl hat, welche Dienste er in sein Leben lassen will. Wir alle müssen uns Abwehrstrategien gegen das aggressive Werben um unsere Aufmerksamkeit aneignen. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn uns diejenigen Dienste, die einen großen Platz im Leben von hunderten Millionen Menschen einnehmen, mehr Selbstbestimmung in Bezug auf unsere Aufmerksamkeitspräferenzen erlauben würden. Und zwar auch, wenn das bedeutet, dass dadurch der Gewinn geschmälert wird.

Übrigens: Die Aufmerksamkeitsökonomie ist Schwerpunkt der neuesten Folge des Mozilla-Podcasts „IRL“. Wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, solltet ihr unbedingt hier reinhören. Es lohnt sich!

JETZT HÖREN

[Der Podcast ist auf Englisch]