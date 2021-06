Updating GPG key for signing Firefox Releases

Mozilla offers GPG signing to let you verify the integrity of our Firefox builds. GPG signatures for Linux based builds are particularly important, because it allows Linux distributions and other repackagers to verify that the source code they use to build Firefox actually comes from Mozilla.

We regularly rotate our GPG signing subkey — usually every two years — to guard against the unlikely possibility that the key has been leaked without our knowledge. Last week, such a rotation happened, and we switched over to the new signing subkey.

The new GPG subkey’s fingerprint is 14F2 6682 D091 6CDD 81E3 7B6D 61B7 B526 D98F 0353, and will expire on 2023-05-17.

If you are interested in performing a verification of your copy of Firefox, you can fetch the public key directly from our KEY files from the Firefox 89 release, or alternatively directly from below.

