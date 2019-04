Firefox 67 new contributors

With the release of Firefox 67, we are pleased to welcome the 75 developers who contributed their first code change to Firefox in this release, 66 of whom were brand new volunteers! Please join us in thanking each of these diligent and enthusiastic individuals, and take a look at their contributions:

aiyemacbain: 1530778

al.dick: 1528464

alvaroserero: 1529504

asfiyab95: 1166355, 1528940

ialokkumarsingh0: 1492279

kellykc72: 1530844

l.khadka: 1515009

mscs.kim: 1530799

shruti10gandotra: 1531013

violet.bugreport: 1072758, 1343357, 1346610, 1413319, 1504072, 1508028, 1528635

Aaditya Arora: 1525821, 1530612

Adrian Anderson: 1254242

Alexandru Ionescu: 1529211, 1529212

Andrew Erickson: 1519489, 1530546, 1530846, 1531313, 1532434, 1534737

Andrew L: 1531437

Anthony Xie: 1530423

Avery Berninger: 1517510, 1517519

Bastien Abadie: 1524585, 1527895

Berkay Barlas: 1151732

Bisola Omisore: 1463347, 1519313

Brian Chen: 1517307

Carolina Jimenez Gomez: 1483626, 1530183

Chris Frey: 1517493

Chris Hartjes: 1507235, 1531356

Dhruvi Butti: 1164195

Emily Thompson: 1525626

Emma Humphries: 1521325

Erik Carrillo: 1247403, 1530936, 1531959

Fanny Batista Vieira: 1457111, 1533657

Helena Moreno: 1466040, 1525289, 1525613, 1532939

Ivan Menshykov: 1533658

J.C. Jones: 1404934, 1519273, 1520278, 1523175, 1526023

Jawad Ahmed: 1530765, 1533691

Joanna Jo: 1530179

Josef Citrine: 1485264, 1530787

Karan Sapolia: 1532673

Kriti Singh: 1519053, 1519055, 1529273, 1529282

Laphets: 1443089, 1446018

Lucas Neiva: 1530323

Marian Raiciof: 1515023, 1527849, 1529207

Martin Koroknay: 1426122, 1523861, 1529225

Mauricio Araujo: 1530771

Maximilian Schütte: 384278

Mellina Y.: 1508241, 1530801

Milena Boselli: 1532632

Monika Maheshwari: 1422680, 1429442, 1530277

Monika Manuela Hengki: 1497604, 1528108

Mrigank Krishan: 1454962, 1512757

Nabil: 1518175

Neha: 1511834, 1523290, 1530182

Nidhi Kumari: 1533558

Nikki: 1021926, 1484071

Nupur Baghel: 1529278, 1529289, 1529291

Paarmita Bhargava: 1530275

Pavel Slepushkin: 1471648

Pavithra: 1531008

Peeyush: 1510603

Peter Bengtsson: 1527945

PhoenixAbhishek: 1501543, 1532247

Rainier Go: 1477296, 1529379, 1529468

Rizwan Syed: 1530283

Sakshaat Choyikandi: 1522057

Saumya Balodi: 1470253

Shivani Sehgal: 1530281

Sonia: 1522090

SresthaSrivastava: 1523679

Stephen Donner: 1532772

Syeda Asra Arshia Qadri: 1284835, 1469774, 1532941

Timm: 1510961

Tony Ross: 1472653

Vijay Budhram: 1540171

Will Hawkins: 1525320, 1526315

Ya’ar Hever: 1501932

akshitha shetty: 1530279

kerlyn: 1523835

lloan: 1242003, 1486323, 1512621, 1530199, 1530777, 1530783