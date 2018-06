Paris, Munich, & Dresden: Help Us Give the Web a Voice!

Text available in: English | Français | Deutsche



In July, our Voice Assistant Team will be in France and Germany to explore trust and technology adoption. We’re particularly interested in how people use voice assistants and how people listen to content like Pocket and podcasts. We would like to learn more how you use technology and how a voice assistant or voice user interface (VUIs) could improve your Internet and open web experiences. We will be conducting a series of in-home interviews and participatory design sessions. No prior voice assistant experience needed!

We would love to meet folks in person in:

Paris: July 3 – 6, 2018

Munich: July 9 – 13, 2018

Dresden: July 16 – 20, 2018

If you are interested in participating in our in home interviews (2 hours) or participatory design sessions (1.5 hours), please let us know! We’d love to meet you in-person!

If you are interested in meeting us in Paris, please fill out this form.

If you are interested in meeting us in Germany, please fill out this form.

All information will be held under Mozilla’s Privacy Policy.

Paris, Munich & Dresde : aidez-nous à donner une voix au Web !

En juillet, notre équipe Assistants vocaux sera en France et en Allemagne pour explorer la confiance et l’adoption de ces technologies. Nous sommes particulièrement intéressés par la façon dont les gens utilisent les assistants vocaux et par comment ils écoutent du contenu comme Pocket ou des podcasts. Nous aimerions en savoir plus sur la façon dont vous utilisez cette technologie et sur la façon dont un assistant vocal ou une interface utilisateur vocale (VUI) pourrait améliorer vos expériences sur le Web. Nous mènerons une série d’entrevues à domicile et de séances de conception participatives. Aucune utilisation d’assistant vocal n’est requise au préalable !

Nous aimerions rencontrer des gens en personne à :

Paris : du 3 au 6 juillet 2018,

Munich : du 9 au 13 juillet 2018,

Dresde : du 16 au 20 juillet 2018.

Si vous êtes intéressé(e)s à participer à nos interviews à domicile (2 heures) ou à des sessions de conception participative (1,5 heure), faites le nous savoir ! Nous aimerions vous rencontrer !

Si vous souhaitez nous rencontrer à Paris, veuillez remplir ce formulaire.

Si vous souhaitez nous rencontrer en Allemagne, veuillez remplir ce formulaire.

Toutes les informations seront conservées dans la politique de confidentialité de Mozilla.

Paris, München, & Dresden: Bitte helfen Sie uns, dem Internet eine Stimme zu geben!

Im Juli wird unser Voice Assistant Team in Frankreich und Deutschland sein, um Technologie-Akzeptanz und -Vertrauen zu erkunden. Uns interessiert besonders, wie Menschen Sprachassistenten benutzen und wie Menschen Inhalte wie Pocket und Podcasts hören. Wir würden gerne mehr darüber erfahren, wie Sie Technologie benutzen und wie ein Sprachassistent oder eine Sprachbenutzeroberfläche (VUIs) Ihr Internet- und freies Weberlebnis verbessern könnte. Wir werden eine Reihe von In-Home-Interviews und partizipativen Design-Sessions durchführen. Keine vorherige Erfahrung des Sprachassistenten erforderlich!

Wir würden uns freuen Sie persönlich zu treffen in:

Paris: 3. – 6. Juli 2018;

München: 9. – 13. Juli 2018;

Dresden: 16. – 20. Juli 2018.

Wenn Sie daran interessiert sind, an unseren In-Home-Interviews (2 Stunden) oder partizipativen Design-Sessions (1,5 Stunden) teilzunehmen, lassen Sie es uns bitte wissen! Wir würden uns freuen, Sie persönlich zu treffen!

Wenn Sie Interesse haben, uns in Paris zu treffen, füllen Sie bitte dieses Formular aus.

Wenn Sie Interesse haben, uns in Deutschland zu treffen, füllen Sie bitte dieses Formular aus.

Alle Informationen werden unter der Datenschutzerklärung von Mozilla gespeichert.